«Прямо сейчас в регионах формируется не менее, если не более влиятельный класс — региональных олигархов. До которых не доходят руки. По факту эти люди уже чувствуют себя как собственники территорий, если не населения на местах. У них там медиа и прокурор свой, судья, правоохранители, депутаты, мэры, главы администраций, свои таможенники. Свое мини-государство. Это очень угрожающая тенденция», — заявил Яценюк.
По его словам, пока «наверху» команда президента Украины Владимира Зеленского крутит педали, чтобы велосипед не упал, «внизу», на местах делятся активы, ресурсы, недра и влияние.