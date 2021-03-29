Олигархи Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ и несколько других фамилий - это только верхушка олигархического айсберга Украины. Об этом экс-премьер страны Арсений Яценюк сказал в интервью LIGA.net 29 марта

заявил Яценюк. По его словам, пока «наверху» команда президента Украины Владимира Зеленского крутит педали, чтобы велосипед не упал, «внизу», на местах делятся активы, ресурсы, недра и влияние.