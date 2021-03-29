После воссоединения с Россией в Крыму есть объективные трудности. Но жители региона понимают, кем эти трудности создаются и какими инструментами. Об этом рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Международное непризнание никак не отражается на жизни Крыма © РИА Новости, Владимир Трефилов

Центральная российская власть не виновата, что на Украине есть террористические группы, которые подорвали линию электропередачи и оставили полуостров без света, привел пример эксперт.

«Никто не виноват в том, что они (властные структуры Украины. — Ред.) дошли до абсурда и перекрыли воду, тем самым подорвав экологическую ситуацию в пока еще своей Херсонской области. Всем объективно понятно, кто является инициатором подобных процессов. Из этого и формируется отношение украинской власти и к Крыму, и к Донбассу», — указал Кнырик.

Если же говорить об объективных трудностях Крыма, то проблема удорожания продуктов из-за логистики решилась благодаря открытию Крымского моста и железнодорожной ветки, достаточно сложный вопрос с электричеством тоже был решен, а вопрос водоснабжения, пусть и с трудностями, но тоже постепенно решается, заключил собеседник издания.

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