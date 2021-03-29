Украина в последнее время начала активно работать в Крыму и в Донбассе, где с помощью телеканала «Дом» пытается проводить идеологическую пропаганду, навязывая телезрителям положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.
Центральная российская власть не виновата, что на Украине есть террористические группы, которые подорвали линию электропередачи и оставили полуостров без света, привел пример эксперт.
«Никто не виноват в том, что они (властные структуры Украины. — Ред.) дошли до абсурда и перекрыли воду, тем самым подорвав экологическую ситуацию в пока еще своей Херсонской области. Всем объективно понятно, кто является инициатором подобных процессов. Из этого и формируется отношение украинской власти и к Крыму, и к Донбассу», — указал Кнырик.
Если же говорить об объективных трудностях Крыма, то проблема удорожания продуктов из-за логистики решилась благодаря открытию Крымского моста и железнодорожной ветки, достаточно сложный вопрос с электричеством тоже был решен, а вопрос водоснабжения, пусть и с трудностями, но тоже постепенно решается, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.