Украинские силовики проведут плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам в городе Счастье Луганской области, который расположен в 25 километрах от Луганска. Об этом 29 марта сообщает командование Операции объединенных сил в Facebook

Маневры пройдут 30-31 марта в рамках операции Объединенных сил с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом. Отмечается, что тренировку проведут «в условиях, максимально приближенных к реальным». В Донбасс прибыли подразделения украинских националистов — СМИ © УНИАН

Служба безопасности Украины призвала жителей Счастья сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. При необходимости передвижения по городу граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада может провести еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации в Донбассе.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.