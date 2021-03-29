Маневры пройдут 30-31 марта в рамках операции Объединенных сил с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом. Отмечается, что тренировку проведут «в условиях, максимально приближенных к реальным».
Служба безопасности Украины призвала жителей Счастья сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. При необходимости передвижения по городу граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада может провести еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации в Донбассе.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.