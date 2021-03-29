Начиная с 2014 года спутниковые сети и интернет-провайдеры в Крыму не отключали украинские телеканалы. Они все полноценно работали, и при желании у каждого была возможность их посмотреть. Об этом рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Международное непризнание никак не отражается на жизни Крыма © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Почему так было сделано? Не знаю. Я бы их отключил. Видимо, или было принято такое решение, или не было технических возможностей», — пояснил эксперт.

Кнырик подчеркнул, что украинская пропаганда никак не влияет на общественное мнение крымчан, потому что когда в серьезных украинских СМИ публикуются новости о том, что в Крыму якобы появилось кладбище для умерших от голода людей, то любой здравомыслящий человек выйдет на улицу и поймет, что это абсолютный фейк.

Что касается существования телеканала «Дом» и прочих информационных проектов, то по форме и содержанию они больше всего напоминают «отмывочные конторы», которые просто-напросто занимаются освоением нескромных бюджетов, заключил собеседник издания.

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