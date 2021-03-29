Украина в последнее время начала активно работать в Крыму и в Донбассе, где с помощью телеканала «Дом» пытается проводить идеологическую пропаганду, навязывая телезрителям положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.
«Почему так было сделано? Не знаю. Я бы их отключил. Видимо, или было принято такое решение, или не было технических возможностей», — пояснил эксперт.
Кнырик подчеркнул, что украинская пропаганда никак не влияет на общественное мнение крымчан, потому что когда в серьезных украинских СМИ публикуются новости о том, что в Крыму якобы появилось кладбище для умерших от голода людей, то любой здравомыслящий человек выйдет на улицу и поймет, что это абсолютный фейк.
Что касается существования телеканала «Дом» и прочих информационных проектов, то по форме и содержанию они больше всего напоминают «отмывочные конторы», которые просто-напросто занимаются освоением нескромных бюджетов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.