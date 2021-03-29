Экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин заявил, что он против гендерного равенства в политике. Об этом он рассказал в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» на YouTube 28 марта

По словам Добкина, политика «смывает половую принадлежность». При этом он высказался против введения квот на представительство женщин и ЛГБТ-сообщества в органах власти.

«Я против любых квот. Я считаю, что опыт, ум, знания и полезность — это главные критерии. Я точно так же против гендерного равенства. Я с уважением отношусь к женщинам, но я не считаю, что женщинам нужно давать такую же квоту, как мужчинам, только потому, что они женщины», — сказал Добкин.

Он также заявил, что женщину-политика можно критиковать, иногда даже переходя на «пусть не оскорбительные, но крепкие слова».

Ведущая напомнила, как Добкин ранее общался в эфире с депутатом от «Слуги народа» Марьяной Безуглой, намекая на ее некомпетентность. Тогда он заявил, что ему сложно «оценить ее психику», она его пугает.

В 2019 году Рада приняла Избирательный кодекс, который предусматривает введение гендерных квот в Украине на уровне 40%.