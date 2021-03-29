Украинская певица София Ротару поздравила с днем рождения супругу своего единственного сына Светлану Евдокименко. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram 28 марта

«Дорогая Светочка, с днем рождения! Будь счастлива и здорова! Люби и будь любима!» — написала Ротару.

«Как будто ровесницы», «Даже похожи между собой! Особенно носами. Как мама родная и дочь», — заметили подписчики.

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То, что 73-летняя Ротару выглядит значительно моложе своего возраста, ее фанаты регулярно отмечают. Не так давно пластический хирург Иван Володченков раскрыл секреты молодости певицы, заявив, что звезда не только делала пластические операции, но и прибегала к другим методам.

В частности, липолифтингу, в процессе которого из области живота пациента забирают жировые клетки, которые потом вводят в скуловые области и зону подбородка для поддержания овала лица.