«Классические имперские привычки кремлевцев. Надеюсь, СНБО рассмотрит вопрос деятельности филиала Россотрудничества на территории Украины в ближайшее время», — написал Ткаченко.
Он выразил надежду, что центр в Киеве закроют. Кроме того, министр считает, что Россия якобы пытается присвоить заслуги украинцев.
Ранее Российский центр науки и культуры в Киеве анонсировал мероприятие под названием «Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти русско-украинского поэта Тараса Шевченко».
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на запрос журналистов ответил, что рассмотрит вопрос о прекращении работы Российского центра в Киеве, если поступит представление от «президента или другого субъекта законодательной инициативы».
Российский центр науки и культуры в Киеве является единственным на Украине государственным учреждением РФ с функциями культурного представительства.