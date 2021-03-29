«Дерзкое посягательство»: МИД Украины возмутился «российско-украинским» поэтом Шевченко
«Дерзкое посягательство»: МИД Украины возмутился «российско-украинским» поэтом Шевченко
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
«Классические имперские привычки кремлевцев. Надеюсь, СНБО рассмотрит вопрос деятельности филиала Россотрудничества на территории Украины в ближайшее время», — написал Ткаченко.

Он выразил надежду, что центр в Киеве закроют. Кроме того, министр считает, что Россия якобы пытается присвоить заслуги украинцев.

Ранее Российский центр науки и культуры в Киеве анонсировал мероприятие под названием «Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти русско-украинского поэта Тараса Шевченко».

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на запрос журналистов ответил, что рассмотрит вопрос о прекращении работы Российского центра в Киеве, если поступит представление от «президента или другого субъекта законодательной инициативы».

Российский центр науки и культуры в Киеве является единственным на Украине государственным учреждением РФ с функциями культурного представительства.    