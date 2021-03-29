Министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал заявления Российского центра науки и культуры в Киеве о том, что Тарас Шевченко является русско-украинским поэтом, мелкой провокацией. Об этом 29 марта он написал в своем Telegram-канале

«Дерзкое посягательство»: МИД Украины возмутился «российско-украинским» поэтом Шевченко © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Он выразил надежду, что центр в Киеве закроют. Кроме того, министр считает, что Россия якобы пытается присвоить заслуги украинцев.

Ранее Российский центр науки и культуры в Киеве анонсировал мероприятие под названием «Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти русско-украинского поэта Тараса Шевченко».

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на запрос журналистов ответил, что рассмотрит вопрос о прекращении работы Российского центра в Киеве, если поступит представление от «президента или другого субъекта законодательной инициативы».

Российский центр науки и культуры в Киеве является единственным на Украине государственным учреждением РФ с функциями культурного представительства.