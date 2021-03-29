С жителями Украины, которые при любой катастрофе в России радостно улюлюкают и которые стреляют по Донецку снарядами с надписью: «Все лучшее — детям», вообще не стоит разговаривать. Об этом рассказал президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Кочетков: Правда о России — лучший ответ на украинскую пропаганду © РИА Новости, Нина Зотина

Украинское руководство как могло перекрыло доступ пророссийскому контенту на свой информационный рынок, но при этом люди через спутниковые антенны или через интернет этот контент смотрят, отметил эксперт.

«С людьми, которые считают себя неотъемлемой частью русской цивилизации, страдают из-за того, что произошел раскол, от того, что их заставляют принимать чуждую идентичность, с ними диалог нужно выстраивать и думать, как их вернуть в русскую материнскую цивилизацию», — указал Кочетков.

Политолог при этом не считает, что России нужно создавать дополнительные пропагандистские структуры, не имея возможности покрывать всю Украину.

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