Украина в последнее время начала активно работать в Крыму и в Донбассе, где с помощью телеканала «Дом» пытается проводить идеологическую пропаганду, навязывая телезрителям положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.
Украинское руководство как могло перекрыло доступ пророссийскому контенту на свой информационный рынок, но при этом люди через спутниковые антенны или через интернет этот контент смотрят, отметил эксперт.
«С людьми, которые считают себя неотъемлемой частью русской цивилизации, страдают из-за того, что произошел раскол, от того, что их заставляют принимать чуждую идентичность, с ними диалог нужно выстраивать и думать, как их вернуть в русскую материнскую цивилизацию», — указал Кочетков.
Политолог при этом не считает, что России нужно создавать дополнительные пропагандистские структуры, не имея возможности покрывать всю Украину.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.