Российским СМИ в Крыму нужно уделять больше внимания внутрирегиональным проблемам. В том числе проблемам взаимоотношений жителей Крыма и местных чиновников. Об этом рассказал президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Кочетков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что на развитие Крыма идут огромные средства, но, несмотря на все вложения, которые делает федеральный центр, очень многие позитивные вещи в Крыму нивелируются местными чиновниками, доставшимися Крыму в наследство от Украины.

«Лучше всего освещать действия чиновников в Крыму, когда заповедные территории отдаются под застройку, вырубаются реликтовые деревья, когда чиновники вопреки политике федерального центра проводят свою хищническую политику. Улучшением чиновничьей породы здесь никто не занимался, большинство чиновников работают так, как привыкли при Украине. Свои практики они перенесли на российскую реальность. Российские чиновники, которых сюда назначают с континента, тоже подливают масла в огонь», — пояснил Кочетков.

Если бы в том числе и федеральные СМИ помогали разрешать проблемы, которые создают местечковые чиновники, это влияло бы на население Крыма в сто крат больше, чем любая пропаганда, и то же самое можно сказать и о Донбассе с точки зрения облегчения жителям республик получения российского гражданства, в вопросах пересечения границы, трудоустройства и безопасности, заключил политолог.

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