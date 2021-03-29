Видеоконференция президента России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель согласовывается, одной из тем станет Донбасс. Об этом 29 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Россия, Франция и Германия требуют от Украины одного и того же - Кость Бондаренко © РИА Новости, Нина Зотина Штеффен Зайберт заявил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции 29 марта не состоялась. Дальнейших деталей он не сообщил.

«Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», — сказал Песков в ответ на вопрос, состоится ли видеоконференция в понедельник.

На уточняющий вопрос, почему в видеоконференции не предполагается участия президента Украины Владимира Зеленского, представитель Кремля сообщил, что речи о мероприятии в «нормандском формате» не идет, так как «там много и иных вопросов есть для обсуждения».

При этом тема Донбасса, по словам Пескова, так или иначе будет затронута, но она не будет единственной.

Он также добавил, что точной даты и времени проведения видеоконференции пока нет.