Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции 29 марта не состоялась. Дальнейших деталей он не сообщил.
«Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», — сказал Песков в ответ на вопрос, состоится ли видеоконференция в понедельник.
На уточняющий вопрос, почему в видеоконференции не предполагается участия президента Украины Владимира Зеленского, представитель Кремля сообщил, что речи о мероприятии в «нормандском формате» не идет, так как «там много и иных вопросов есть для обсуждения».
При этом тема Донбасса, по словам Пескова, так или иначе будет затронута, но она не будет единственной.
Он также добавил, что точной даты и времени проведения видеоконференции пока нет.