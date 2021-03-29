Кандидат от «Европейской солидарности», экс-участница так называемой АТО в Донбассе Маруся Зверобой назвала «примитивными подонками» избирателей, которые отказались выразить однозначную поддержку кандидату от «Свободы» Руслану Кошулинскому на довыборах в Раду. Об этом 29 марта она написала в Facebook

Кошулинский шел на выборах по 87-му округу на Прикарпатье. В пользу него Зверобой сняла свою кандидатуру.

«Надворнянщина голосует за Коломойского. Просьба к ее избирателям в ближайшие годы не беспокоить украинцев вашими проблемами и не жаловаться на уровень вашей жизни. Вы сами его себе выбираете», — написала она.

Также Зверобой выступила с обвинениями в адрес ветеранской общественности, которая отказалась поддерживать с ней связь из-за активного участия в жизни партии «Европейская солидарность».

На довыборах в Раду в Ивано-Франковской области после подсчета 30% голосов лидируют сразу три кандидата: кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк, Руслан Кошулинский и кандидат от партии «За будущее» Александр Шевченко. ЦИК подтвердил лидерство Вирастюка на довыборах в Раду © Василий Вирастюк/Инстаграм

Ранее в партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» объяснили, что Зверобой с Кошулинским делили второе место. Партия решила поддержать Кошулинского, чтобы не прошел соратник бизнесмена Игоря Коломойского Александр Шевченко.

В 2019 году депутат Рады от партии «Европейская солидарность» София Федина вместе со Зверобой обсуждали вероятность физического устранения президента Украины Владимира Зеленского, записывая при этом совместное видео. После этого Госбюро расследований Украины завело на них уголовное дело.