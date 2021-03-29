Нужно быть полным безумцем, чтобы даже при поддержке Запада пойти на силовой захват Донбасса. Если президент Украины Владимир Зеленский это сделает, его ждут самые печальные последствия. Об этом рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков об эскалации вооруженного конфликта в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт подчеркнул, что в этом случае Зеленский как минимум должен рассчитывать на разгром своих вооружённых сил, деморализацию общества и потерю поста президента.

«Есть закон в политике: маленькая победоносная война укрепляет режим и поднимает популярность. Но война сначала должна быть победоносной, а тут гарантий для Зеленского нет», — категоричен Третьяков.

По словам и поступкам Зеленского трудно оценить его нынешнее интеллектуальное и психологическое состояние, потому что иногда он предпринимает такие действия, которые ставят под сомнение его психическую устойчивость, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.