Виталий Третьяков об эскалации вооруженного конфликта в Донбассе
Виталий Третьяков об эскалации вооруженного конфликта в Донбассе
© РИА Новости, Владимир Трефилов
На фоне информации о том, что ВСУ стягивают силы и средства к линии соприкосновения, украинское руководство отметилось целым рядом провокационных заявлений.

Эксперт подчеркнул, что в этом случае Зеленский как минимум должен рассчитывать на разгром своих вооружённых сил, деморализацию общества и потерю поста президента.

«Есть закон в политике: маленькая победоносная война укрепляет режим и поднимает популярность. Но война сначала должна быть победоносной, а тут гарантий для Зеленского нет», — категоричен Третьяков.

По словам и поступкам Зеленского трудно оценить его нынешнее интеллектуальное и психологическое состояние, потому что иногда он предпринимает такие действия, которые ставят под сомнение его психическую устойчивость, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

 