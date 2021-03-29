На фоне информации о том, что ВСУ стягивают силы и средства к линии соприкосновения, украинское руководство отметилось целым рядом провокационных заявлений.
Эксперт подчеркнул, что в этом случае Зеленский как минимум должен рассчитывать на разгром своих вооружённых сил, деморализацию общества и потерю поста президента.
«Есть закон в политике: маленькая победоносная война укрепляет режим и поднимает популярность. Но война сначала должна быть победоносной, а тут гарантий для Зеленского нет», — категоричен Третьяков.
По словам и поступкам Зеленского трудно оценить его нынешнее интеллектуальное и психологическое состояние, потому что иногда он предпринимает такие действия, которые ставят под сомнение его психическую устойчивость, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.