Экс-премьер Украины Арсений Яценюк оценил подходы президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко в общении с олигархами. Он рассказал об этом в интервью LIGA.net 29 марта

Олигархи не держат Украину в заложниках — Бондаренко © Екатерина Чеснокова

«Это вообще разные периоды. Порошенко сам бизнесмен. Он вел дискуссию с олигархами и крупным бизнесом на одном языке. Зеленский — несистемный человек. Поэтому ведет с ними дискуссию так, что олигархи не понимают, чего он хочет, а он не понимает, что они ему говорят. Но дискуссия должна быть», — отметил экс-премьер.

При этом он подчеркнул, что дискуссия — это не тайные встречи в ресторанах и, если власть хочет «намутить» себе лояльность и преференции, то это уже не дискуссия, а коррупция.

Ранее советник Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что у главы государства «есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархами». Команда Зеленского предлагает амнистию капитала, проведение судебной реформы, возобновление антикоррупционной инфраструктуры, демонополизацию экономики и развитие конкуренции.