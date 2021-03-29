На вопрос о том, при каком президенте украинским олигархам было комфортнее — при Зеленском или при Порошенко, Яценюк ответил: «Может, между ними и разницы нет?»
«Это вообще разные периоды. Порошенко сам бизнесмен. Он вел дискуссию с олигархами и крупным бизнесом на одном языке. Зеленский — несистемный человек. Поэтому ведет с ними дискуссию так, что олигархи не понимают, чего он хочет, а он не понимает, что они ему говорят. Но дискуссия должна быть», — отметил экс-премьер.
При этом он подчеркнул, что дискуссия — это не тайные встречи в ресторанах и, если власть хочет «намутить» себе лояльность и преференции, то это уже не дискуссия, а коррупция.
Ранее советник Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что у главы государства «есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархами». Команда Зеленского предлагает амнистию капитала, проведение судебной реформы, возобновление антикоррупционной инфраструктуры, демонополизацию экономики и развитие конкуренции.