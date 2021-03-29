Украина столетиями ходит по кругу неразрешимых проблем, снова и снова сталкиваясь с ними на новом витке истории. То есть главная причина — в самой украинской ментальности, в области духовности и культуры, в неспособности к критическому мышлению, а также в отсутствии системы власти, сообщил эксперт.
«На виктимности строится украинская национальная идеология, историография, во всех действиях мы оглядываемся на чужое мнение и ищем поддержки у мнимых "друзей" и "партнёров". Это многое говорит о несостоятельности украинской политической элиты, её несубъектности и безамбициозности», — сказал Вышинский.
По словам политолога, достаточно перечитать роман Михаила Булгакова «Белая гвардия» о киевских событиях столетней давности, чтобы понять, что в украинской повестке за целый век ничего не изменилось.