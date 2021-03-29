Национальная украинская идеология строится на виктимности и нелюбви к собственной стране, так как она всегда опирается на чужое мнение и ищет поддержки у других стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал западноукраинский политолог Святослав Вышинский

Украина столетиями ходит по кругу неразрешимых проблем, снова и снова сталкиваясь с ними на новом витке истории. То есть главная причина — в самой украинской ментальности, в области духовности и культуры, в неспособности к критическому мышлению, а также в отсутствии системы власти, сообщил эксперт.

«На виктимности строится украинская национальная идеология, историография, во всех действиях мы оглядываемся на чужое мнение и ищем поддержки у мнимых "друзей" и "партнёров". Это многое говорит о несостоятельности украинской политической элиты, её несубъектности и безамбициозности», — сказал Вышинский.

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