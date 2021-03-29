Американская поп-дива Мадонна опубликовала 28 марта в Instagram селфи, на которых она лишь в эротическом белье и кепи украинского дизайнера. Головной убор опознали в Telegram-канале «Культурная прачечная»

Певица выложила снимки в кружевном комплекте белья, открывающем грудь. Кроме того, на ней ожерелье с подвесками и кепи, напоминающее фуражку шофера. Кепи украшает цепь и значок с инициалами RB. «Что с лицом? Инсульт?»: Тина Кароль опозорилась нарядом от дизайнера Зеленской © Тина Кароль/Инстаграм

«На фото 62-летняя Мадонна в кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского. Мелочь, а приятно», — отметили в Telegram-канале.

На сайте модный аксессуар можно приобрести за 300 долларов (8,4 тыс. гривен).

Кроме Мадонны среди поклонниц творений украинского дизайнера певицы Тина Кароль и Джамала, российская модель Ирина Шейк, американская модель Джиджи Хадид и «ангелы» Victoria's Secret.