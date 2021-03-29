Певица выложила снимки в кружевном комплекте белья, открывающем грудь. Кроме того, на ней ожерелье с подвесками и кепи, напоминающее фуражку шофера. Кепи украшает цепь и значок с инициалами RB.
«На фото 62-летняя Мадонна в кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского. Мелочь, а приятно», — отметили в Telegram-канале.
На сайте модный аксессуар можно приобрести за 300 долларов (8,4 тыс. гривен).
Кроме Мадонны среди поклонниц творений украинского дизайнера певицы Тина Кароль и Джамала, российская модель Ирина Шейк, американская модель Джиджи Хадид и «ангелы» Victoria's Secret.