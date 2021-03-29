Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест участника погрома возле Офиса президента Украины Романа Ратушного, который подозревается в хулиганстве во время акции в поддержку одесского радикала Сергея Стерненко. Об этом 29 марта сообщает hromadske

Атака на Офис президента планировалась как массовое столкновение — Геращенко © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Ратушному инкриминируют поджог файера, который он бросил в здание Офиса. Этим был поврежден фасад. По данным следствия, он заранее принес с собой файер и действовал в группе.

Ратушный отрицает инкриминируемые преступления, но подтвердил, что на акции был.

20 марта под зданием Офиса президента прошел митинг в поддержку осужденного на семь лет одесского радикала Сергея Стерненко. Здание облили краской, пытались сжечь официальную табличку перед входом, бросали в здание файеры, разбили окна и оставили на фасаде надписи, которые выводят до сих пор. Акция протеста сторонников Стерненко нанесла ущерб государству на 2 миллиона гривен (около 5 млн рублей). Полиция сообщила, что протестующих было 1500 человек.

Ранее Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы Стерненко. Его признали виновным в похищении депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда. У здания суда собрались сторонники Стерненко, где жгли покрышки.