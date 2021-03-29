Мэр Доброполья Андрей Аксенов, который обвиняется в подделке документов и мог участвовать в организации референдума ДНР в поселке Новодонецкое, после подсчета 100% голосов победил на довыборах в Раду. Об этом 29 марта сообщают украинские «Вести» в Telegram

«По 50-му округу Донецкой области победу одержал Андрей Аксенов, после обработки 100% голосов. За него проголосовало 65%», — говорится в сообщении.

На втором месте оказался кандидат от «Партии Шария» Валентин Рыбин с результатом 13%. Следом шла обвиняемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко от «Европейской солидарности» с 6% голосов. На выборах в Раду победил гражданин РФ и организатор референдума ДНР — журналист © Андрей Лубенский

По информации украинских СМИ, в 2014 году Аксенов выехал в Крым и получил российское гражданство. Спустя год он вернулся и принял участие в выборах мэра. В 2018 году Аксенову на Украине инкриминировали подделку документов и растрату имущества. После этого Аксенов бежал из страны и был объявлен в розыск. Позже вернулся, а свое отсутствие объяснил лечением. Суд продолжается до сих пор.

Довыборы в Раду состоялись на выходных. В округе № 50 в Донецкой области на выборы пришли 20,99% избирателей, которые отдавали голоса за одного из 18 кандидатов на 112 избирательных участках.