На чемпионате в Киеве соревновались 16 сильнейших геймеров со всего мира, в том числе киберспортсмены из Великобритании, США, Канады, России, Бразилии, Бахрейна и Замбии. Украинские игроки в турнире не участвовали.
Доминик Маклин под псевдонимом SonicFox выиграл у Tekken Master из Бахрейна и заработал 15 тыс. долларов.
Маклин — открытый гендерно-небинарный бисексуал, он свободно рассказывает о своей ориентации. Кроме того, он всегда играет в костюме персонажа видеоигры, синего лиса Соника. В 2020 году Маклин также стал чемпионом мира по игре в Mortal Kombat.
Лига по файтинг-играм WePlay Ultimate Fighting League была создана основателями компании WePlay Esports Олегом Кротом и Юрием Лазебниковом вместе с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.