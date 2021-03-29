В Киеве в ночь на 29 марта состоялся кибертурнир WePlay Ultimate Fighting League по файтингу Mortal Kombat 11, который выиграл темнокожий американец Доминик Маклин. Об этом сообщает УНИАН 29 марта

На чемпионате в Киеве соревновались 16 сильнейших геймеров со всего мира, в том числе киберспортсмены из Великобритании, США, Канады, России, Бразилии, Бахрейна и Замбии. Украинские игроки в турнире не участвовали. Киберспорт может стать официальным видом спорта на Украине © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Доминик Маклин под псевдонимом SonicFox выиграл у Tekken Master из Бахрейна и заработал 15 тыс. долларов.

Маклин — открытый гендерно-небинарный бисексуал, он свободно рассказывает о своей ориентации. Кроме того, он всегда играет в костюме персонажа видеоигры, синего лиса Соника. В 2020 году Маклин также стал чемпионом мира по игре в Mortal Kombat.

Лига по файтинг-играм WePlay Ultimate Fighting League была создана основателями компании WePlay Esports Олегом Кротом и Юрием Лазебниковом вместе с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.