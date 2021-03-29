«За Зеленского готовы проголосовать 21% украинцев. Обращаюсь к этому 21%. Ну, пошевелите мозгами! Особенно жители Юго-Востока. Что он вам обещал по русскому языку? А что сделал?! Ни один русскоговорящий украинец не должен голосовать за Зеленского!» — написал Азаров.
Азаров был премьер-министром при президенте Викторе Януковиче. После победы Евромайдана он уехал в Россию.
На днях Государственное бюро расследований Украины заподозрило Азарова в госизмене из-за участия в подписании договора о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму. Экс-премьер назвал обвинения политической расправой.
За Зеленского готовы проголосовать 21% украинцев.— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) March 29, 2021
Обращаюсь к этому 21%.
Ну, пошевелите мозгами! Особенно жители Юго-Востока.
Что он вам обещал по русскому языку? А что сделал?!
Ни один русскоговорящий украинец не должен голосовать за Зеленского! pic.twitter.com/TlNMf96Bdb