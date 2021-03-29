За Зеленского готовы проголосовать 21% украинцев.



Обращаюсь к этому 21%.



Ну, пошевелите мозгами! Особенно жители Юго-Востока.



Что он вам обещал по русскому языку? А что сделал?!



Ни один русскоговорящий украинец не должен голосовать за Зеленского! pic.twitter.com/TlNMf96Bdb