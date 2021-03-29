По его словам, подобных прецедентов не было, так как это вопрос политико-правового характера.
«Поэтому я буду предлагать ученому совету создать комиссию из специалистов — юристов, историков и политологов, — чтобы разработать какое-то видение о возможности лишения, чтобы ученый совет это видение принял. Если такая политико-правовая возможность есть, это нужно делать. Как член Ученого совета буду голосовать за такое лишение», — заявил Бугров.
На уточняющий вопрос, нет ли необходимости вообще отказаться от вручения таких почетных званий, ректор КНУ сказал, что, возможно, необходимо изменить подход к выбору получателей — ими должны быть только преподаватели и ученые, как, например, член высшего совета партии «Единая Россия», ректор МГУ им. М. В. Ломоносова, почетный доктор КНУ Виктор Садовничий и член ЦИК РФ, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, имеющий отличие ученого совета КНУ.
Звание почетного доктора КНУ было присвоено Лукашенко 2 ноября 2009 года. А 5 ноября и. о. ректора вуза Леонид Губерский вручил ему соответствующий диплом.
Отношения между Минском и Киевом ухудшились после начала протестов в Белоруссии. Местная оппозиция при поддержке Запада не признала победу Лукашенко на выборах президента в августе 2020 года, после чего в стране начались акции протеста. В это же время Верховная Рада Украины приняла заявление о непризнании президентских выборах в соседней республике. По словам Лукашенко, контакты между Белоруссией и Украиной фактически сведены к минимуму.