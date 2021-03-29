На сегодняшний день отсутствует процедура, согласно которой президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть лишен звания почетного доктора Киевского национального университета им. Т. Шевченко (КНУ). Об этом новоизбранный ректор вуза Владимир Бугров сказал в интервью Интерфакс-Украина 29 марта

Лукашенко объяснил, почему Украина выступила против него © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Поэтому я буду предлагать ученому совету создать комиссию из специалистов — юристов, историков и политологов, — чтобы разработать какое-то видение о возможности лишения, чтобы ученый совет это видение принял. Если такая политико-правовая возможность есть, это нужно делать. Как член Ученого совета буду голосовать за такое лишение», — заявил Бугров.

На уточняющий вопрос, нет ли необходимости вообще отказаться от вручения таких почетных званий, ректор КНУ сказал, что, возможно, необходимо изменить подход к выбору получателей — ими должны быть только преподаватели и ученые, как, например, член высшего совета партии «Единая Россия», ректор МГУ им. М. В. Ломоносова, почетный доктор КНУ Виктор Садовничий и член ЦИК РФ, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, имеющий отличие ученого совета КНУ.

Звание почетного доктора КНУ было присвоено Лукашенко 2 ноября 2009 года. А 5 ноября и. о. ректора вуза Леонид Губерский вручил ему соответствующий диплом.

Отношения между Минском и Киевом ухудшились после начала протестов в Белоруссии. Местная оппозиция при поддержке Запада не признала победу Лукашенко на выборах президента в августе 2020 года, после чего в стране начались акции протеста. В это же время Верховная Рада Украины приняла заявление о непризнании президентских выборах в соседней республике. По словам Лукашенко, контакты между Белоруссией и Украиной фактически сведены к минимуму.