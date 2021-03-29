Указом об увольнении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого президент страны Владимир Зеленский полностью отказался от своей позиции нейтралитета в отношении событий 2014 года. Об этом 29 марта заявил в Facebook адвокат АО AVER LEX Виталий Сердюк, представляющий интересы четвертого президента Украины Виктора Януковича

«Продолжив политику Петра Порошенко и его западных покровителей, президент Зеленский вновь разделил украинский народ на "победителей" и "проигравших", забыв о том, что миллионы граждан Украины считают события 2014 года антиконституционным государственным переворотом, наказуемым согласно ст. 109 УК Украины», — написал он.

По словам адвоката, указом об «узурпации власти в 2010-2014 годах» и «нарушении прав и свобод человека» Зеленский нарушил права Януковича и судей Конституционного суда Украины на презумпцию невиновности. Венецианская комиссия указала на недостатки в законопроекте о реформе КСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также он отметил «открытое давление на всю судебную систему». Сердюк призвал судей украинских судов всех инстанций выносить решения, руководствуясь принципом верховенства права, а не «революционной целесообразностью», и в соответствии с законами и Конституцией Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича «О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины». Тем же указом Зеленский отменил назначение судьей Касминина.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.