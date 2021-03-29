Сайт Конституционного суда Украины (КСУ) не работает третьи сутки после официального увольнения главы суда Александра Тупицкого. Комментарий КСУ приводит 29 марта Интерфакс-Украина

«Сайт не работает с того момента, как был обнародован указ об отмене указов о назначении Тупицкого и [Александра] Касминина», — говорится в сообщении.

Зеленский и конституция. Президент Украины не ведает, что творит

Ранее президент Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича «О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины». Таким же указом Зеленский отменил указ по другому судье КСУ — Александру Касминину.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября прошлого года Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. Тупицкий подозревается в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.