Папарацци сфотографировали американскую певицу и актрису Хайден Панеттьери, которая долгое время встречалась с боксером и актером Владимиром Кличко, в компании нового возлюбленного. Снимки на днях появились в Instagram-аккаунте ShowOboz

«Знаменитая американская актриса Хайден Панеттьери была замечена в компании шоумена Джеффа Бичера», — говорится в комментарии к фото.

Отмечается, что журналисты заметили пару на выходе из ресторана Catch в Западном Голливуде. Бывшая невеста Кличко улыбнулась папарацци и показала им знак «мир». «Лучший подарок»: Кличко поздравил брата с днем рождения © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Ранее в своем Instagram Панеттьери поздравила Владимира Кличко, с которым они остаются друзьями, с днем рождения.

Кличко и Панеттьери состояли в близких отношениях с 2009 по 2018 год. У них есть дочь Кайя Евдокия, она живет в Киеве вместе с родными Кличко.