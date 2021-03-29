«Знаменитая американская актриса Хайден Панеттьери была замечена в компании шоумена Джеффа Бичера», — говорится в комментарии к фото.
Отмечается, что журналисты заметили пару на выходе из ресторана Catch в Западном Голливуде. Бывшая невеста Кличко улыбнулась папарацци и показала им знак «мир».
Ранее в своем Instagram Панеттьери поздравила Владимира Кличко, с которым они остаются друзьями, с днем рождения.
Кличко и Панеттьери состояли в близких отношениях с 2009 по 2018 год. У них есть дочь Кайя Евдокия, она живет в Киеве вместе с родными Кличко.