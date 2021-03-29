«Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано», — сказал он.
Ранее Зеленский в интервью ведущим украинским телеканалам в рамках состоявшегося 9 марта в Киеве Всеукраинского форума «Украина 30. Культура, медиа, туризм» заявил о своей готовности встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки», если четырехсторонние переговоры будут откладываться.
При этом глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук убежден, что нет смысла говорить о дате встречи лидеров стран «нормандского формата» до согласования нового плана по урегулированию на востоке Украины. Песков отмечал, что Москва не получала никаких предложений Киева по этой теме.