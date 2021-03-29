В планах президента РФ Владимира Путина пока нет разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но при необходимости он может быть оперативно организован. Об этом 29 марта сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить? © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк сказал он.

Ранее Зеленский в интервью ведущим украинским телеканалам в рамках состоявшегося 9 марта в Киеве Всеукраинского форума «Украина 30. Культура, медиа, туризм» заявил о своей готовности встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки», если четырехсторонние переговоры будут откладываться.

При этом глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук убежден, что нет смысла говорить о дате встречи лидеров стран «нормандского формата» до согласования нового плана по урегулированию на востоке Украины. Песков отмечал, что Москва не получала никаких предложений Киева по этой теме.