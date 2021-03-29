По состоянию на 09:30 29 марта на довыборах в Верховную Раду в Донецкой области лидирует Андрей Аксенов, а в Ивано-Франковской - Василий Вирастюк. Об этом сообщается на сайте ЦИК

Экзитполы предсказали победу Шевченко на довыборах в Раду, «Слуги народа» не согласны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк обработанным 87,5% протоколов, в 50-м округе (Донецкая область) 65,87% набирает кандидат от партии «Порядок» Аксенов, за которого проголосовали 17 154 избирателя. На втором месте — Валентин Рыбин от «Партии Шария» (12,70%), на третьем — Юлия Кузьменко от «Европейской солидарности» (6,64%).

В 87-м округе (Ивано-Франковская область), по данным 29,91% обработанных протоколов, 33,86% набирает кандидат от «Слуги народа» Вирастюк, за которого проголосовали 4859 избирателей. На втором месте — Руслан Кошулинский от ВО «Свобода» (28,21%), на третьем — Александр Шевченко от «За будущее» (27,31%).

Промежуточные выборы нардепов в одномандатных избирательных округах №50 и №87 состоялись 28 марта. Результаты голосования должны быть установлены до 12 апреля.

Ранее сообщалось, что, по экзитполам Социологической группы «Рейтинг», победу в Ивано-Франковске одерживает с небольшим перевесом Шевченко, партия «Слуга народа» при этом заявила о победе своего кандидата Вирастюка.