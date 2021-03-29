Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак проводят интенсивные консультации с руководством стран «нормандского формата» после гибели четырех украинских военных в районе поселка Шумы 26 марта.
По информации делегации Киева в ТКГ, переговоры ведутся и на уровне политсоветников.
«Основные наши усилия сосредоточены на возвращении к строгому соблюдению сторонами режима полного и всеобъемлющего прекращения огня», — говорится в сообщении.
По сообщению представителя Украины в ТКГ Алексея Арестовича, четверо украинских военных погибли и двое получили ранения в результате минометного обстрела 26 марта в районе поселка Шумы.
По версии Народной милиции ДНР, украинские военные могли подорваться на собственных минах.
С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.