МИД Украины считает возмутительным заявление Российского центра науки и культуры в Киеве, которое организовало мероприятие под названием «Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко». Об этом 29 марта ведомство заявило в комментарии «Радио Свобода»*

Размывание национальных ценностей: карьер возле могилы Шевченко © Александр Козаченко Отмечается, что Российский центр науки и культуры в Киеве является единственным на Украине государственным учреждением РФ с функциями культурного представительства. Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской области в канун 207-летия со дня его рождения. Известно, что большую часть прозы и ряд стихотворений были написаны Шевченко на русском языке. *СМИ, выполняющее функцию иностранного агента