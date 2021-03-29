«В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Т.Г. Шевченко отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря — непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России — не может вызывать никаких сомнений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Российский центр науки и культуры в Киеве является единственным на Украине государственным учреждением РФ с функциями культурного представительства.
Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской области в канун 207-летия со дня его рождения.
Известно, что большую часть прозы и ряд стихотворений были написаны Шевченко на русском языке.
*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента