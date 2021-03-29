О возвращении на Украину и гастролях по бывшему Советскому Союзу в 1990-е украинский шансонье Гарик Кричевский рассказал в интервью Vesti.ua 29 марта

В 1990 году Кричевский уехал в Германию, где вместе с женой и друзьями торговал подержанными машинами, приводя их в порядок.

По его словам, он вначале не собирался возвращаться на Украину. Красавица и козёл. Украинская поп-звезда презентовала клип о любви и измене © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Просто получилось так, что первая компания, которая предложила мне гастроли, находилась в Киеве — это театр "Академия". Они организовывали концерты исполнителям авторской песни, тогда еще не было понятия "шансон". Мы приехали в Киев и как-то прикипели. Хотя работали мы не только в Киеве, а по всему Союзу и в Украине, кстати, меньше всего», — рассказал он.

При этом в России и на Украине в 1990-е прогремели два альбома Кричевского. По словам певца, «Киевлянка» была одним из пяти хитов, которые слышны были из каждого утюга».

Альбомы становились популярными благодаря пиратам, которые продавали кассеты с ними, отметил Кричевский.