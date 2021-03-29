Полиция Амстердама применила водометы для разгона демонстрации на Музейной площади против коронавирусных ограничений. Об этом 28 марта сообщили в мэрии города, соответствующее видео появилось на YouTube-канале Ruptly

Карантин на Украине продлится до конца года - Степанов © Facebook, Максим Степанов

Протесты против ограничений из-за COVID-19 продолжаются в стране десятые выходные подряд. Это не первый раз, когда полиция действует жестко: в январе 2021 года против недовольных тоже применяли водометы, их задерживали, используя в том числе служебных собак. В том же месяце протесты переросли в беспорядки и погромы, после чего были задержаны сотни людей. В Нидерландах впервые со времен Второй мировой войны ввели комендантский час: запретили показываться на улице после 21 часа. За нарушение комендантского часа в итоге выписали более 5 тысяч штрафов.