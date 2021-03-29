Ранее в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству Лерос заявил, что, пока «украинцы сотнями погибали от COVID-19», глава Минздрава купил себе пальто Kiton за 620 тыс. грн из соболя и крокодиловой кожи.
Степанов опроверг эту информацию.
«Я думаю, что в больном воображении политиков она действительно существует. Я не думаю, что какой-то здоровый человек может серьезно относиться к тому, что можно купить одежду за такие идиотские средства. С точки зрения стоимости ее. Ну, ее просто в моем шкафу нет. Я считаю, что это какой-то полный абсурд», — заявил он.
Вакцинацию от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе — 24 февраля, когда получила первую партию в размере 500 тыс. доз произведенного в Индии препарата Covishield (AstraZeneca). Пока прививают только им. В четверг, 25 марта, из Китая прибыли 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.
По состоянию на 29 марта на Украине привили от коронавируса 198 464 человека. Сейчас проходят первый и второй этапы прививочной кампании, когда первую дозу препарата от COVID-19 получают медики, военнослужащие, находящиеся в Донбассе, и люди старше 80 лет.
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