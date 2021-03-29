Украинский музыкант, исполнитель блатного шансона Гарик Кричевский рассказал о вдове Михаила Круга в интервью изданию «Вести.ua» 29 марта

По словам Кричевского, то, что Ирина Круг якобы является одним из главных продюсеров в жанре шансона, — полная ерунда. Слишком русский шансон: Шуфутинский попал на «Миротворец» © РИА Новости, Игорь Башковитый | Перейти в фотобанк

«Ира вначале работала официанткой. Потом Михаил ее увидел, влюбился, и она работала у него костюмером. А сейчас жена Круга достаточно популярная певица, но продюсированием она не занимается», — рассказал украинский певец.

В 2002 году российского исполнителя шансона Михаила Круга убили неизвестные в собственном доме.

Затем по предложению Владимира Бочарова, который ранее сотрудничал с Кругом, Ирина Круг исполнила несколько его песен, написанных в память о Михаиле. Так появился её первый альбом «Первая осень разлуки».

В дальнейшем певица записала еще около десятка альбомов и часто становилась обладательницей премии «Шансон года».