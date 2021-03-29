Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский раскрыл главные правила симптоматического лечения насморка у детей. Он рассказал об этом в своем Instagram-аккаунте 28 марта

«Вообще криминал»: Комаровский развенчал миф о лечении детей © Facebook, Евгений Комаровский

«Чем воздух суше, тем активнее переходят в него водяные пары из слизи. Чем воздух теплее, тем активнее высыхает слизь. Первый способ реализации главного правила симптоматического лечения насморка — поддерживать режим прохладного влажного воздуха», — предупредил Комаровский.

Второй фактор связан с реологией, то есть текучестью крови ребенка. По словам педиатра, активность кровообращения в слизистых оболочках падает, если у малыша наблюдается сгущение крови.

«То есть имеется прямая связь между реологией крови и реологией слизи, говоря другими словами: чем гуще кровь, тем гуще слизь… Второй способ реализации главного правила симптоматического лечения насморка — обильное питье», — заявил Комаровский.

Ранее врач развенчал «телевизионные» мифы о методах лечения кашля у детей. По его словам, большинство рекламируемых препаратов от кашля — это отхаркивающие вещества, увеличивающие количество мокроты в легких. У детей же увеличение мокроты в легких приводит к серьезным осложнениям, поэтому во многих странах мира муколитики не выписывают детям до 5 лет, а давать их малышам до 2 лет — «вообще криминал», подчеркивал педиатр.