По словам врача, главное правило в этом деле — не дать слизи засохнуть, и существуют всего два фактора, которые влияют на появление этого недуга. Первый связан с воздухом, которым дышит ребенок.
«Чем воздух суше, тем активнее переходят в него водяные пары из слизи. Чем воздух теплее, тем активнее высыхает слизь. Первый способ реализации главного правила симптоматического лечения насморка — поддерживать режим прохладного влажного воздуха», — предупредил Комаровский.
Второй фактор связан с реологией, то есть текучестью крови ребенка. По словам педиатра, активность кровообращения в слизистых оболочках падает, если у малыша наблюдается сгущение крови.
«То есть имеется прямая связь между реологией крови и реологией слизи, говоря другими словами: чем гуще кровь, тем гуще слизь… Второй способ реализации главного правила симптоматического лечения насморка — обильное питье», — заявил Комаровский.
Ранее врач развенчал «телевизионные» мифы о методах лечения кашля у детей. По его словам, большинство рекламируемых препаратов от кашля — это отхаркивающие вещества, увеличивающие количество мокроты в легких. У детей же увеличение мокроты в легких приводит к серьезным осложнениям, поэтому во многих странах мира муколитики не выписывают детям до 5 лет, а давать их малышам до 2 лет — «вообще криминал», подчеркивал педиатр.