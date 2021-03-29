Украинский автор и исполнитель блатного шансона Гарик Кричевский, который в апреле 2020 года выпустил песню «Про коронавирус», поделился своим мнением о COVID-19 в интервью изданию «Вести.ua» 29 марта

В песне Кричевского 2020 года были слова «Похоже, нас всех грамотно е..ут». Певец пояснил, что это было не его мнение, а шуточная песня, которая поется от лица «городского жлоба». В частности, он стремился высмеять закупки впрок туалетной бумаги. «Он бухнул»: Кричевский разгромил Ярмольника после слов о Львове © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Что касается коронавируса, пояснил Кричевский, он сам в прошлом врач и «понимал и понимает, что это такое».

«Какой же это заговор — весь мир болеет. COVID — это очень серьезная эпидемия, и человечество с этим не в первый раз сталкивается. Но мне кажется, что не только у нас, но и во всем мире не совсем адекватно воспринимают эту ситуацию и реагируют на то, что происходит», — заявил он.

Кричевский поддержал мягкие ограничения, введенные в разгар эпидемии коронавируса правительством Швеции.

Он добавил, что коронавирусом переболел он сам в легкой форме, его сын и почти все музыканты оркестра. По его мнению, болезнь коснется всех, «а если этого не произошло, то все равно произойдет».