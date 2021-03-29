Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико заявил о создании новой политической партии «Вместе». Об этом говорится в обращении самого Бабарико, опубликованном на сайте политсилы 29 марта

Белорусский суд оставил Бабарико за решеткой © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк заявил политик.

По его словам, партия должна обеспечить решение следующих задач:

— показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха;

— объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив;

— обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны.

В Белоруссии бывшего председателя «БелГазпромбанка» Бабарико обвиняют в ряде экономических преступлений. В том числе в том, что группа топ-менеджеров банка под его руководством с 2004 по 2020 год получила около 12 миллионов взяток от бизнесменов за положительные решения при оформлении кредитов.

Среди преступлений, вменяемых Бабарико, также числится вывод средств за границу и легализация преступных доходов. С этой целью, по версии следствия, банкир приобрел два капитальных строения в Минске. Политику, который не признает свою вину, грозит до 15 лет лишения свободы. По делу о получении взятки проходит и ряд заместителей правления «БелГазпромбанка».

Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который возглавлял избирательный штаб отца, задержали в июне 2020 года в Минске. Бабарико-старший планировал принять участие в президентских выборах Белоруссии, которые прошли в августе.