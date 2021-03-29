Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал об исследованиях, которые объясняют необходимость введения или отсутствия школьной формы у учеников. Об этом говорится на сайте омбудсмена 29 марта

Министерство образования Украины создает «Школу супергероев» © РИА Новости, Игорь Руссак | Перейти в фотобанк опросу, проведенному среди украинских школьников, многие из них считают, что от строгого дресс-кода необходимо отказываться, поскольку это ограничивает свободу детей и не дает им самовыражаться. Некоторые ученики считают, что форму необходимо полностью отменить, а некоторые готовы пойти на компромисс в виде делового стиля, но в свободной форме.

Родители также разошлись во мнениях: некоторые отметили, что поддерживают обязательное ношение школьной формы, а другие утверждают, что дети должны носить то, в чем им комфортно.

Американские ученые, исследовавшие эту тему, также получили разрозненные результаты. С одной стороны, в школах, где введено обязательное ношение школьной формы, отмечался сниженный уровень преступности и агрессии среди учеников. Однако в некоторых учебных заведениях форма лишь усугубляла небезопасную обстановку.

Учителя по всему миру считают, что школьная форма помогает ученикам быть наравне и предотвратить издевательства из-за внешнего вида или экономического состояния. В то же время исследования показали, что форма, наоборот, делает акцент на бедности ученика и провоцирует издевательства со стороны сверстников.

Украинская школьница попала в базу «Миротворец» из-за языка © Миротворець Дэвид Л. Брансма.

В то же время исследование ученых из Университета штата Аризона показало, что учащиеся школ, в которых введена форма, имели более высокие показатели самовосприятия, чем ученики школ с единой политикой.

В чем исследователи сошлись, так это в том, что для продавцов школьная форма — это огромный и важный бизнес, и на самом деле школьная форма в государственных школах подрывает обещания о бесплатном образовании, возлагая дополнительные расходы на семью. Так, детская комиссия по вопросам бедности Великобритании обнаружила, что у более чем 95% родителей с низким уровнем дохода возникали трудности в покрытии расходов, связанных со школой, в том числе это касается школьной формы, несмотря на то что их дети посещают бесплатные школы.