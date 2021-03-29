Мэр Доброполья Андрей Аксенов, который обвиняется в подделке документов и мог участвовать в организации референдума ДНР в поселке Новодонецкое, по предварительным данным, побеждает на довыборах в Верховную Раду Украины. Об этом 28 марта сообщил представитель украинской делегации в ТКГ, журналист Денис Казанский в Facebook

Экзитполы предсказали победу Шевченко на довыборах в Раду, «Слуги народа» не согласны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По информации журналиста, в 2014 году Аксенов выехал в Крым и получил российское гражданство. Спустя год он вернулся и принял участие в выборах мэра.

В 2018 году Аксенову на Украине инкриминировали подделку документов и растрату имущества. После этого Аксенов бежал из страны и был объявлен в розыск. Позже вернулся, а свое отсутствие объяснил лечением. Суд продолжается до сих пор.

Довыборы в Раду состоялись на выходных. В округе № 50 в Донецкой области на выборы пришли 20,99% избирателей, которые отдавали голоса за одного из 18 кандидатов на 112 избирательных участках.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.