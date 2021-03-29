«На YouTube еще можно найти эпическое видео, где поклонники "ДНР" из соседних городков благодарят Аксенова за то, что он организовал "референдум", и жалуются на своих городских голов, которые не стали заниматься сепаратизмом и "не дали им проголосовать"», — написал Казанский.
По информации журналиста, в 2014 году Аксенов выехал в Крым и получил российское гражданство. Спустя год он вернулся и принял участие в выборах мэра.
В 2018 году Аксенову на Украине инкриминировали подделку документов и растрату имущества. После этого Аксенов бежал из страны и был объявлен в розыск. Позже вернулся, а свое отсутствие объяснил лечением. Суд продолжается до сих пор.
Довыборы в Раду состоялись на выходных. В округе № 50 в Донецкой области на выборы пришли 20,99% избирателей, которые отдавали голоса за одного из 18 кандидатов на 112 избирательных участках.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.