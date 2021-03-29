Партия «Слуга народа» заявила о победе своего выдвиженца по 87-у округу (Ивано-Франковская область) Василия Вирастюка на довыборах в Верховную Раду, а кандидат Александр Шевченко («За будущее») сообщил, что победил он

В заявлении пропрезидентской политсилы говорится, что ее представители провели параллельный подсчет голосов, согласно которому победу одержал Вирастюк.

Диаметрально противоположную информацию огласил Шевченко. Он поблагодарил мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива за признание его победы. По данным градоначальника, Шевченко выиграл с преимуществом в 167 голосов.

Зверобой снялась с довыборов в Раду в пользу другого кандидата © Facebook, Маруся Звіробій «Рейтинг», на довыборах действительно лидирует Шевченко (32,4%), на втором месте — представитель «Свободы» Руслан Кошулинский (31,6%), на третьем — Вирастюк (29,4%).

Также результаты параллельного подсчета штаба одного из кандидатов по 87-у округу оказались в распоряжении издания «Страна». Согласно ним, за Шевченко проголосовали 15 798 (30,89%), за Вирастюка — 15 606 (30,52%), а за Кошулинского — 14 484 (28,32%).

При этом отмечается, что еще порядка 600 голосов у Шевченко забрали его однофамильцы-клоны, которых ЦИК допустила на выборы.