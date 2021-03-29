Армянская оппозиция 28 марта отреагировала на решение премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку в апреле. Об этом сообщает «Новости - Армения»

Пашинян сказал, когда подаст в отставку © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Ишхан Сагателян.

По его словам, Пашинян попытается спастись с помощью внеочередных выборов. Оппозиция же решила разделить свои действия на три этапа. До отставки премьера продолжатся акции гражданского неповиновения. Затем, после ухода Пашиняна, его противники планируют сделать все, «чтобы эта отставка де-юре стала отставкой де-факто».

Если до выборов это не удастся, то ни одна партия не должна сотрудничать с Пашиняном. Выборы должны стать «программой спасения Родины и устранения предателей», заключил Сагателян.

Оппозиция с середины ноября требует отставки премьера, обвиняя его в поражении в последней войне за Нагорный Карабах.

Накануне Пашинян рассказал о намерении в апреле уйти в отставку для проведения досрочных парламентских выборов.