По словам Рахманова, забастовки, проходившие в стране во втором полугодии 2020 года, не были связаны с трудовыми спорами, их целью была остановка работы предприятий и раздел рынков, в том числе зарубежных.
«Мы также предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются», — отметил он.
Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке.