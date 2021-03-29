Власти Белоруссии намерены разрешить работодателям расторгать контракты с работниками за призывы к забастовкам, не связанным с трудовыми разногласиями. Об этом 28 марта сообщил заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Александр Рахманов в интервью телеканалу «Беларусь 1»

Белоруссия: забастовка «от Тихановской» провалилась, но борьба только началась © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Мы также предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются», — отметил он.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке.