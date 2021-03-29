Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на днях в своем Facebook назвал «фундаментальную ошибку» в принятой в стране Стратегии деоккупации Крыма

«Междусобойчики ни к чему»: Климкин раскритиковал идею Зеленского © МИД Украины

Климкин добавил, что кабмин не сможет координировать работу украинских спецслужб. По его мнению, заниматься реализацией Стратегии по «деоккупации» полуострова должен Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Политик также подчеркнул, что анализировать утвержденную президентом Украины Владимиром Зеленским стратегию, не зная ее закрытой части, бессмысленно.

Ранее украинский лидер утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Документ определяет комплекс дипломатических, военных, экономических и других мер, которые будут направлены на возвращение Киевом контроля над полуостровом.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.