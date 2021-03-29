«Один принципиальный момент представляется фундаментальной ошибкой. Нельзя отдавать подготовку плана реализации стратегии кабмину. Все "утонет" в нашей бюрократии», — отметил политик.
Климкин добавил, что кабмин не сможет координировать работу украинских спецслужб. По его мнению, заниматься реализацией Стратегии по «деоккупации» полуострова должен Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Политик также подчеркнул, что анализировать утвержденную президентом Украины Владимиром Зеленским стратегию, не зная ее закрытой части, бессмысленно.
Ранее украинский лидер утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Документ определяет комплекс дипломатических, военных, экономических и других мер, которые будут направлены на возвращение Киевом контроля над полуостровом.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.