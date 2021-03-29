Использование европейского сертификата здоровья, который будет действовать с 15 июня, будет добровольным. Об этом 28 марта в эфире французского телеканала LCI заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации

Вакцинация от COVID-19: жадность богатых стран шокировала главу ВОЗ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По его словам, документ будет содержать дату рождения, номер паспорта, заверенный QR-кодом, тип вакцины, если человек делал прививки, а также отметку, болел ли коронавирусом и имеет ли антитела.

Этот сертификат можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии, и он будет действовать с 15 июня 2021 года.

Бретон отметил, что для тех, кто не хочет быть вакцинированным, рассматривается вариант массового развертывания быстрых тестов, результаты которых — негативные — будут необходимы, например, чтобы сесть в самолет или посетить мероприятие.

Отмечается, что сертификат необходимо официально согласовать между государствами-членами ЕС.