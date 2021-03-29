«Если вы не хотите проходить вакцинацию, у вас его не будет», — заверил Бретон.
По его словам, документ будет содержать дату рождения, номер паспорта, заверенный QR-кодом, тип вакцины, если человек делал прививки, а также отметку, болел ли коронавирусом и имеет ли антитела.
Этот сертификат можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии, и он будет действовать с 15 июня 2021 года.
Бретон отметил, что для тех, кто не хочет быть вакцинированным, рассматривается вариант массового развертывания быстрых тестов, результаты которых — негативные — будут необходимы, например, чтобы сесть в самолет или посетить мероприятие.
Отмечается, что сертификат необходимо официально согласовать между государствами-членами ЕС.