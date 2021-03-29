Вашингтон считает «Северный поток-2» «плохой идеей» и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Об этом 28 марта сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN

Нельзя надеяться на Украину: эксперт о том, зачем нужен «Северный поток – 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Блинкен отметил, что президент США Джо Байден «уже давно ясно дал понять, что считает трубопровод плохой сделкой и плохой идеей». По убеждению властей США, газопровод якобы «подрывает европейскую энергетическую безопасность».

«Мы ввели санкции в соответствии с (американским — ред.) законодательством против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. И мы ясно дали понять, что будем продолжать это делать», — отметил госсекретарь США.

По его словам, США было важно донести свою позицию непосредственно «своим близким партнерам в Германии».

«Именно это я и сделал», — заверил Блинкен.

В минувшую пятницу глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил журналистам в Берлине, что «Северный поток-2» будет закончен в этом году, он достроен на 90-92%.

Газопровод предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние санкции США.