Нельзя надеяться на Украину: эксперт о том, зачем нужен «Северный поток – 2»
Нельзя надеяться на Украину: эксперт о том, зачем нужен «Северный поток – 2»
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
По его словам, новый газопровод якобы даст России возможность «использовать энергетику как инструмент принуждения».

Блинкен отметил, что президент США Джо Байден «уже давно ясно дал понять, что считает трубопровод плохой сделкой и плохой идеей». По убеждению властей США, газопровод якобы «подрывает европейскую энергетическую безопасность».

«Мы ввели санкции в соответствии с (американским — ред.) законодательством против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. И мы ясно дали понять, что будем продолжать это делать», — отметил госсекретарь США.

По его словам, США было важно донести свою позицию непосредственно «своим близким партнерам в Германии».

«Именно это я и сделал», — заверил Блинкен.

В минувшую пятницу глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил журналистам в Берлине, что «Северный поток-2» будет закончен в этом году, он достроен на 90-92%.

Газопровод предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние санкции США.

 