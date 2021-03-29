Народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Гурин 28 марта в своем Facebook предложил наказывать жителей страны, отказавшихся от вакцинации против коронавируса

Вакцинация на Украине: Минздрав сообщил о первых «неблагоприятных событиях» © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк

По мнению парламентария, окружающие «не должны нести последствия» из-за того, что человеку «страшно» делать прививку. Он указал на решение Верховного суда, постановившего запретить посещать школу непривитым детям.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. В республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

К настоящему времени на Украине зафиксировано два летальных исхода после введения вакцины Covishield. Первый был зафиксирован у 43-летней военнослужащей по контракту, второй — у провизора аптеки военного госпиталя в Черновицкой области. После этого украинские медики начали массово отказываться от вакцинации, за что их предложили увольнять с работы.