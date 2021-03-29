Кассационный суд в составе Верховного суда Украины в понедельник начнет рассмотрение двух исков, которыми обжалуется указ президента Владимира Зеленского о введении санкций в отношении оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK

Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый медиахолдинг © Twitter, KyivPride

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.

А уже 19 февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко.