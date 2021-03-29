В частности, запланированы два заседания: одно по иску телекомпании «Лидер ТВ», которая вещала под логотипом канала «112 Украина», второе — по иску телекомпании «Новости 24 часа», которая вещала под логотипом канала NewsOne. Компании через суд требуют отменить указ президента в части применения к ним санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
А уже 19 февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко.