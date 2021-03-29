В основе сюжета пьесы «Перемирие» - реальная история о том, как летом 2014-го во время очередного перемирия наши солдаты вместе с украинцами чинили крыши разрушенных домов. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру донецкий драматург Алексей Куралех

Куралех отметил, что сейчас это невозможно, но в начале войны такие вещи случались.

Завязка пьесы, по словам драматурга, строится на том, что четыре солдата — два с Донбасса и два с Украины — получают приказ восстановить разрушенный дом на нейтральной полосе, в котором живет беременная женщина. При этом нейтральная полоса превращается для героев в чистилище, пояснил он. Писатель Жучковский о войне в Донбассе и жизни командира батальона ЛНР «Призрак» Мозгового © скриншот видео Украина.ру

«Поначалу герои готовы убить друг друга, но приказ есть приказ. Волей-неволей они вынуждены общаться, вместе работать и постепенно начинают видеть друг в друге не только врагов, но и людей. Семь дней проходят, перемирие оканчивается, и встаёт вопрос, что делать дальше», — рассказал Куралех.

По словам драматурга, в донецких и луганских театрах пьесу не ставят, несмотря на то что она однозначно «сепарская». В Донбассе сейчас будет воспринята болезненно сама возможность диалога с украинцами на сцене, особенно на фоне того, что война продолжается и люди по-прежнему гибнут, подчеркнул он.

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В середине марта 2021 года года Омский драматический Пятый театр дал премьеру «Перемирие». Пьеса, которая легла в основу постановки, — лауреат конкурса «Ремарка-2018» в номинации «Весь мир».