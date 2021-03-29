По словам Пургина, Донбасс ощущал себя в русской цивилизационной матрице, а политика победивших на тот момент русофобов вызвала острую ответную реакцию.

Эксперт отметил, что сегодняшняя Украина на самом деле является анти-Украиной. При этом русская цивилизационная матрица не подразумевает, что детей в детском саду надо одевать в косоворотки и лапти, подчеркнул он.

Подводная лодка в лесах Украины: Как Донбасс пересадил зеленые легкие югу России
Подводная лодка в лесах Украины: Как Донбасс пересадил зеленые легкие югу России
© РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Украина не скрывает своих намерений, что ее государственный аппарат в среднесрочной перспективе, как минимум пока не сменится вектор, будет работать на полное уничтожение России как цивилизационного пространства», — подытожил Пургин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.