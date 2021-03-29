Донбасс решил выйти из состава Украины, когда ее часть приняла не просто европейский, а ярко антироссийский вектор. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал бывший председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин

По словам Пургина, Донбасс ощущал себя в русской цивилизационной матрице, а политика победивших на тот момент русофобов вызвала острую ответную реакцию.

Эксперт отметил, что сегодняшняя Украина на самом деле является анти-Украиной. При этом русская цивилизационная матрица не подразумевает, что детей в детском саду надо одевать в косоворотки и лапти, подчеркнул он. Подводная лодка в лесах Украины: Как Донбасс пересадил зеленые легкие югу России © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Украина не скрывает своих намерений, что ее государственный аппарат в среднесрочной перспективе, как минимум пока не сменится вектор, будет работать на полное уничтожение России как цивилизационного пространства», — подытожил Пургин.

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