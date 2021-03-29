Сегодня олигархи являются барьером на пути продвижения интересов транснациональных корпораций на территории Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

По словам Бондаренко, если «раскулачить» олигархов Ахметова, Коломойского и Пинчука, это не значит, что тут же начнет развиваться средний класс или малое предпринимательство. Сплотит олигархов: астролог предсказал политическую судьбу Тимошенко © ba.org.ua

«Просто будет открыт путь для транснациональных корпораций, которые действуют более цинично, более нагло и никогда не задумываются о таких, с их точки зрения, «пустяках», как социальная ответственность бизнеса», — сказал эксперт.

Он напомнил о взрыве на химзаводе в индийском городе Бхопал, который произошел в 80-х и унес жизни 15 тыс. человек, из-за того что корпорации экономили на безопасности и модернизации производства.

Также, отметил Бондаренко, олигархи вкладываются в развитие инфраструктуры городов Украины, и без их влияния они придут в упадок.

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