Если Соединенные Штаты решат ввести санкции против немецких портов, в которых базируются суда, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток 2», то ответ Берлина будет острым, сказал политический обозреватель Александр Рар в интервью Украина.ру

Ранее эксперт в сфере энергетики Константин Симонов сказал Украине.ру, что одним из вариантов действий США против «Северного потока 2» могут стать санкции против немецких портов.

«Это трудно себе представить, так как это уже торговая война против структур самой Германии, после чего она промолчать не сможет. Она должна будет ответить, причем очень остро», — подчеркнул Рар.

«Северный поток – 2»: Позиции Германии и США неизменны, в НАТО и ЕС нет единства, Польша — жертва русофобии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Интервью Рара можно прочитать на нашем сайте.