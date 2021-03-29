Ранее эксперт в сфере энергетики Константин Симонов сказал Украине.ру, что одним из вариантов действий США против «Северного потока 2» могут стать санкции против немецких портов.
«Это трудно себе представить, так как это уже торговая война против структур самой Германии, после чего она промолчать не сможет. Она должна будет ответить, причем очень остро», — подчеркнул Рар.
Также он полагает, что ввод американцами санкций против председателя правления оператора «Северного потока 2» Nord Stream 2 AG Герхарда Шредера, в прошлом — канцлера Германии, «откроет черную главу в отношениях Америки и Европы».
Интервью Рара можно прочитать на нашем сайте.