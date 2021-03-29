США требуют от Германии отказаться от газопровода «Северный поток 2», однако Германия намерена завершить реализацию проекта. На этом фоне отношения стран ухудшились.
«Американцы хотят поссорить Германию с некоторыми другими европейскими странами», — подчеркнул Рар.
По его словам, Штаты понимают, что в одиночку надавить на Германию они не могут, так как другие европейские страны или отмалчиваются, или стоят на стороне Германии.
Рар полагает, что США будут пробовать использовать некоторых своих европейских союзников против немцев, однако это не принесет успеха, так как Германия — негласный лидер Европы вместе с Францией.
Интервью Рара можно прочитать на нашем сайте.