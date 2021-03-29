Соединенные Штаты Америки пытаются лишить Германию статуса лидера Европейского союза, рассказал политический обозреватель Александр Рар в интервью Украина.ру

США требуют от Германии отказаться от газопровода «Северный поток 2», однако Германия намерена завершить реализацию проекта. На этом фоне отношения стран ухудшились.

«Американцы хотят поссорить Германию с некоторыми другими европейскими странами», — подчеркнул Рар.

«Северный поток – 2»: Позиции Германии и США неизменны, в НАТО и ЕС нет единства, Польша — жертва русофобии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Рар полагает, что США будут пробовать использовать некоторых своих европейских союзников против немцев, однако это не принесет успеха, так как Германия — негласный лидер Европы вместе с Францией.

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