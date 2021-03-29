Президент Украины Владимир Зеленский стал более плохой копией своего предшественника и сейчас «спускает свою страну с молотка». Об этом в интервью Украина.ру рассказал киевский писатель Игорь Лесев

Если Порошенко старался действовать самостоятельно, выполняя директивы Запада только формально, то Зеленский полностью покоряется США и Европе, превращая страну в разменную монету, сказал эксперт.

«Зеленский заменил Порошенко только по фамилии, а сам практически стал своим предшественником. В этом главное предательство Зеленским своих избирателей. При этом Зеленский стал еще и худшей репликой Порошенко», — сообщил Лесев.

«Насилует половину Украины»: Прилепин рассказал о перспективах Зеленского у власти © пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины. Впоследствии многие ожидали таких же эффектных действий, которых за два года его пребывания на посту президента, так и не было.

Одним из его главных обещаний было завершение конфликта в Донбассе. При этом Зеленский объявил, что Украина готова к диалогу с населением республик, но вести диалог с руководством ДНР и ЛНР не будет, так как, по его словам, они не признаны мировым обществом, а значит не могут легитимно руководить.

Ни одно из обещаний, которые Владимир Зеленский дал во время своей инаугурации, не было и не будет выполнено, сказал заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны. Он также, как и его предшественники, пляшет под дудку Запада и США, и будет продолжать это делать, пока его не решат сменить кураторы из Вашингтона, сообщил эксперт.